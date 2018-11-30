Десятки автомобилей застряли ночью на трассе Армавир — Отрадная

В связи с погодными условиями на дороге ночью 30 ноября образовались заторы.

В соцсетях очевидцы выложили видео, на котором видно, что на дороге застряли машины. Автомобили не могут проехать из-за того, что дорогу занесло снегом. По словам очевидцев, проезжую часть ночью никто не чистил от заносов.

Как сообщил интернет-порталу «Кубань 24» руководитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю Никита Гавриляк, утром 30 ноября на помощь застрявшим автомобилистам пришли коммунальные службы.

«В связи с переметами на двух участках дороги Армавир — Отрадная образовался затор. Работала инженерная техника. По состоянию на 8:40, движение транспорта осуществляется», — уточнил Гавриляк.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае продолжает действовать экстренное предупреждение по непогоде. Автомобилистов вечером 29 ноября предупредили, что на трассе в районе Армавира из-за метели ограничена видимость.

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Публикация от ЧП | Армавир (@armawir) 29 Ноя 2018 в 9:14 PST

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