Дети из Краснодара во время ЧМ выведут на поле игроков Германии и Швеции

Восемь краснодарцев в возрасте от шести до десяти лет 25 июня выведут на поле стадиона «Фишт» в Сочи игроков матча между сборными Германии и Швеции.

В этом году в программе примут участие 1 тыс. 408 юных любителей футбола из разных стран, 1 тыс. 273 из них представят Россию — хозяйку первенства. Более 100 мест предоставят воспитанникам детских домов, детям из приемных, малообеспеченных и многодетных семей. Станут участниками программы и 11 детей-героев из разных уголков нашей страны, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе компании «Макдоналдс».

О том, какие матчи ЧМ-2018 проведут на стадионе «Фишт» в Сочи, читайте здесь.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

Все новости по теме:

Чемпионат мира по футболу — 2018

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник