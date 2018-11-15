Детсады и школы Крымского района заработали после аварии на водопроводе

Ремонтные бригады устранили порыв трубы на одной из основных веток Троицкого группового водопровода. Причина ЧП — износ коллектора.

На замене аварийного участка трубы трудились 120 рабочих с привлечением спецтехники. Этот водопровод снабжает десятки населенных пунктов Черноморского побережья, они были обезвожены почти сутки. В самом Крымском районе не работали сады, а школьники учились по сокращенному графику.

Сразу после аварии ситуацию под личный контроль сразу взял губернатор Краснодарского края. В пострадавшие города и поселки был организован подвоз питьевой воды. Трубу залатали накануне вечером и сразу стали заполнять систему.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за серьезной аварии на Троицком групповом водопроводе жители Новороссийска, Крымского района и Геленджика остались без воды. В Крымском районе провели экстренное совещание из-за аварии на водопроводе.

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