Детская краевая клиническая больница стала лауреатом конкурса «Лучшее учреждение здравоохранения РФ — 2018»

Ежегодный конкурс «Лучшие учреждения здравоохранения Российской Федерации» проходит в рамках федерального конкурса «Национальный знак качества».

Его учредителем выступает Научно-исследовательский институт социальной статистики Санкт-Петербурга.

Министерство здравоохранения края уделяет большое внимание организации медпомощи детям. Очередным подтверждением развития службы в соответствии с задачами, поставленными губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, является факт, что Детская краевая клиническая больница министерства здравоохранения края в очередной раз завоевала статус одного из лучших учреждений здравоохранения России.

Итоги конкурса подводятся, в том числе, на основании общественного мнения. Во всех федеральных округах РФ проводятся независимые опросы, на основании которых и формируется общественное мнение жителей России о медицинских организациях.

По результатам 2018 года ГБУЗ «Детская краевая клиническая больница» министерства здравоохранения Краснодарского края повторно стала лауреатом национального конкурса «Лучшие учреждения здравоохранения Российской Федерации», сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ведомства.

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