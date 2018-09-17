Детская хоккейная команда Краснодара застряла в аэропорту Китая из-за тайфуна

Команда «Буйволы 2008» одержала победу в международном турнире. Однако из-за непогоды не успела на рейс в Москву в ночь на 17 сентября. Уже более семи часов дети ждут самолет в китайском городе Шэньчжэнь.

Он находится на границе с Гонконгом, на который 16 сентября обрушился тайфун «Мангхут». Жертвами стали около 400 человек, зафиксированы подтопления, обрушения зданий, почти 1 тыс. авиарейсов пришлось отменить. Сейчас в Китае справляются с последствиями тайфуна: помогают жителям и восстанавливают инфраструктуру. Ущерб от стихии оценивают в 50 млрд долларов.

Китайское консульство уверяет, что вылет краснодарской хоккейной команды состоится в ближайшее время.

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