Детские новогодние подарки в РФ в 2017 году стали тяжелее и дороже

Эксперты Центра исследований кондитерского рынка (ЦИКР) проанализировали 687 лотов на проведение конкурса по закупке новогодних подарков и наборов.

Оказалось, что в этом году вес большинства детских подарков составил от 800 г до 1 кг против 700-900 г в прошлом году. Стоимость подарков выросла до 524 рубля против 497 рублей соответственно.

«Поскольку в этом году розничные цены на шоколадные кондитерские изделия практически не выросли, а некоторые виды шоколадных конфет даже подешевели, то получается, что детские новогодние подарки не столько подорожали, сколько увеличились в объемах», — заявили эксперты.

Как и в предыдущие годы, в составе новогоднего подарка преобладают шоколад и шоколадные конфеты, на их долю приходится 60-70% от веса всех сладостей. Карамель и леденцы занимают 5-10%, остальное — штучные кондитерские изделия.

Большинство детских новогодних наборов сформированы из брендов, существующих еще с советских времен. Как и в предыдущие годы, почти в 90% случаев они формируются из продукции российских производителей. Стоимость набора сладостей в детском новогоднем подарке во многом зависит от заказывающей его организации.

«Чаще всего наиболее дорогие виды сладостей и наибольший вес подарка встречаются в заявках компаний энергетического сектора. Так, одна из дальневосточных энергетических компаний заказала подарки по 1 тыс. 860 рублей», — сообщает ЦИКР.

Эксперты также отмечают, что в 2017 году в России восстанавливается потребление шоколадных кондитерских изделий после двух кризисных лет. Этот тренд находит отражение в количественном и качественном составе сладостей в детских новогодних подарках, сообщает «Интерфакс».

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