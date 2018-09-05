Детский футбольный турнир «Легенды Кубани» стартует 15 сентября

Открытое первенство Краснодарского края по футболу среди юношей 2006 года рождения пройдет в нескольких муниципалитетах.

ФК «Урожай» при поддержке администрации Краснодарского края, регионального министерства физической культуры и спорта и краснодарской краевой федерации футбола запустит первенство «Легенды Кубани». Соревнования посвятят ветеранам футбола, игравшим в разные годы за ФК «Кубань». Среди них — Василий Шитиков, Сергей Андрейченко, Алексей Герасименко, Игорь Калешин, Владимир Лагойда, Александр Плошник, Владислав Великодный.

Край условно разделили на семь зон. В каждой из них определили город, в котором будет проходить предварительный этап турнира. Каждой зоне присвоили имя одного из ветеранов «Кубани».

Первые соревнования пройдут 15 сентября в Ейске. В них будут участвовать детские спортивные школы Ейска, Приморско-Ахтарска, станиц Старощербиновской, Каневской, Брюховецкой, Староминской.

В Анапе этап состоится 22 сентября. Сыграют юные спортсмены из Анапы, Геленджика, Темрюка, Новороссийска, Крымска, Славянска-на-Кубани.

В Сочи этап турнира запланирован на 23 сентября. Соревноваться будут футболисты из Сочи, Горячего Ключа, поселка Джубги, Туапсе.

В Лабинске соревнования пройдут 27 сентября. На них приедут ученики детских спортивных школы из Белореченска, Майкопа, Апшеронска, Лабинска, станицы Отрадной и поселка Мостовского.

В Кропоткине команды из Армавира, Курганинска, Гулькевичей, Кропоткина, Новокубанска и станицы Тбилисской сыграют 28 сентября.

Станица Павловская примет соревнования 29 сентября. Приедут представители школ из Тихорецка, станиц Кущевской, Павловской, Новопокровской, Крыловской, села Белая Глина.

В Усть-Лабинске этап пройдет 30 сентября. Здесь будут представлены детские спортивные школы Краснодара, Усть-Лабинска, Кореновска, станиц Выселки, Динской и Калининской.

Финал пройдет 7 октября в Краснодаре на стадионе «Кубань». Победители попадут на матч сборной России против команды Турции в Сочи, который пройдет в рамках Лиги наций УЕФА 14 октября. Проведут интернет-голосование за лучшую команду и лучшего игрока первенства, сообщает пресс-служба ФК «Урожай».

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Турнир по футболу Легенды Кубани

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