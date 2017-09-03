Детский омбудсмен Анна Кузнецова приедет в Краснодар для выяснения обстоятельств смерти школьника

По данным следствия, 31 августа в Славянском районе во время драки 12-летний мальчик убил 13-летнего одноклассника.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова отправится в Краснодар для выяснения ситуации со смертью школьника, избитого одноклассником. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«Страшно, когда гибнут дети, да еще и при участии других детей, и в мирное время, как недавно произошло на Кубани… Я сразу после возложения цветов и панихиды [в Беслане] еду в аэропорт, в Краснодар, где будем разбираться и в этом случае» — цитирует сообщение на странице Анны Кузнецовой ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Славянском районе 31 августа 12-летний мальчик избил до смерти 13-летнего знакомого. СКР взял на контроль расследование этого дела. По данным следствия, подросток нанес не менее шести ударов по голове металлической трубой 13-летнему однокласснику, после чего ушел вместе с остальными подростками, ставшими свидетелями произошедшего. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. Тело с признаками насильственной смерти в виде открытой черепно-мозговой травмы нашли 1 сентября. Возбудили уголовное дело об убийстве.

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