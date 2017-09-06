Детский омбудсмен Подмосковья: ученики предупреждали директора школы о нападении

По словам Ксении Мишоновой, родители девятиклассника, устроившего стрельбу в школе в Ивантеевке, знали о его увлечении оружием, они сами его подарили.

«В ходе подготовки к этому теракту мальчик сделал все, чтобы его заметили. Одноклассники проинформировали директора о готовящемся нападении, но он, видимо, не поверил им», — заявила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова на встрече с уполномоченным по правам ребенка при президенте РФ Анной Кузнецовой.

Мишонова подчеркнула, что никаких мер предпринято не было, сообщает «Интерфакс».

«Родители знали, что он [мальчик] увлекается оружием, по нашим данным, они ему сами подарили это оружие, для них не было секретом, чем он увлекается и что он делает», — цитирует детского омбудсмена Подмосковья РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Московской области 5 сентября 15-летний ученик девятого класса пришел в школу с пневматическим оружием. Он нанес травмы своей учительнице кухонным топориком, а потом устроил в классе взрывы и стрельбу. Пострадало четыре человека, из них трое детей, выпрыгнувших из окон школы. СК возбудил уголовное дело о хулиганстве после стрельбы в школе в Ивантеевке.

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