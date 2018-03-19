Детский омбудсмен посетила Краснодарский методический центр

У Кубани есть шанс стать победителем специального проекта «Вектор детство — 2018». Об этом на встрече в краевой столице сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

Детский омбудсмен посетила краевой методический центр в рамках проекта, который призван определить лучшие региональные практики в сфере защиты материнства и детства. Жюри конкурса изучит позитивный опыт социальных служб, общественных организаций, активистов и волонтеров, которые помогают детям-инвалидам, сиротам, приемным и многодетным семьям.

«Многозадачный центр, осуществляющий и мониторинг запросов на повышение квалификаций, и саму подготовку кадров, и непосредственно операционную деятельность. Они работают с родителями, помогают людям и одновременно и готовят специалистов», — сказала Анна Кузнецова.

Детский омбудсмен отметила, что, возможно, кубанскиий пример ляжет в основу нового федерального закона. Победителей определят в нескольких номинациях: «Проект года — 2018», «Лучший проект года», «Топ-10» и «Топ-100». Заявки на конкурс принимаются до 1 апреля. Результаты станут известны в конце мая, накануне Дня защиты детей.

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