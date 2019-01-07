Рождественский утренник прошел 6 января.

С поздравлениями с Рождеством и Новым годом Дед Мороз пришел к детям, которые вместе с родителями после октябрьской стихии в Туапсинском районе временно живут в пансионате «Южный» в селе Шепси.

Их пригласили на праздничное представление и утренник.

На новогодних каникулах с детьми проводят игры, викторины, соревнования, мастер-классы, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае из-за ливней, которые прошли 24 октября, подтопленными оказались около 30 населенных пунктов. За шесть часов в Туапсинском районе выпало около 110 мм осадков — это двухмесячная норма. Ввели режим ЧС. В Туапсинском районе из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста на трассе Туапсе — Апшеронск в селе Цыпка. Оказались повреждены автодороги и железнодорожные пути. Произошли перебои с водоснабжением и электроэнергией.

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