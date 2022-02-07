Дэвид Линч сыграет в фильме Стивена Спилберга Fabelmans

Американский кинематографист Дэвид Линч сыграет Фабельманов Стивена Спилберга. Какую роль сыграет режиссер, неизвестно, пишет dlyinffo.ru. Известно, что Линч работал вместе с Мишель Уильямс, Сетом Рогеном, Полом Дано, Джулией Баттерс и другими.

Сюжет фильма будет частично основан на собственной биографии Спилберга.

Известно, что Уильямс и Дано сыграют родителей режиссера. Габриэль Роген появится в роли дяди главного героя, а Баттерс — в роли сестры Анны. Fabelmans производится Universal Studios. Премьера запланирована на 23 ноября 2022 года.