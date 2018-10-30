Девочка, пострадавшая в цирке в селе Успенском, находится в коме

Сейчас она в реанимации детской краевой больницы в Краснодаре. Врачи борются за ее жизнь.

Хищник повредил ребенку лицевой нерв. Есть опасность, что из-за этого изменится ее мимика. Травмирован и позвоночник. Львица мощным укусом буквально разорвала мягкие ткани. Пока неизвестно, как на будущем ребенка отразится и травма черепа. Родители подписали официальный отказ от съемок в больнице, но отец согласился пообщаться с корреспондентом «Кубань 24» по телефону.

«Операцию сделали, но ребенок остается в коме. Обширные раны. Рваные. Остальное будет известно уже после того, как ребенка выведут из комы. Мне еще никто ничего не говорил», — сказал отец пострадавшей девочки Денис Митюков.

Несколько часов назад в Успенском районном суде избрали меру пресечения директору и по совместительству дрессировщику цирка-шапито, где произошло нападение на четырехлетнюю девочку. Мужчина два месяца проведет под домашним арестом. В ближайшее время его должны этапировать в Ростовскую область, по месту прописки. Еще три дня гособвинение может обжаловать решение, посчитав его слишком мягким.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 28 октября в селе Успенском во время представления с дикими животными в передвижном цирке львица через ограждение набросилась на четырехлетнего ребенка, который сидел в первом ряду. Возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ об оказании услуги, не отвечающей требованием безопасности жизни и здоровья потребителей. Очевидцы выложили видео с места происшествия.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил минздраву региона оказать пострадавшей необходимую медицинскую помощь. Девочку оперативно доставили в Успенскую ЦРБ. Ребенка сразу прооперировали.

Прокуратура проверит условия содержания напавшей на ребенка цирковой львицы.

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