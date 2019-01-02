В «Русском лото» 1 января разыграли 1 млрд рублей.

Сумму разделили поровну два победителя из Свердловской области и Санкт-Петербурга.

Помимо 1 млрд рублей, разыграли 150 призов по 1 млн рублей. Удача улыбнулась левяти жителям Краснодарского края. Каждый из новоявленных миллионеров купил билет всего за 150 рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе «Столото».

Всего в новогоднем розыгрыше выиграло 5 млн 157 тыс. 258 билетов.

Все новости по теме:

Новый год — 2019

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник