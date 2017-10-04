Девять кубанских школ вошли в рейтинг лучших в России

Московский центр непрерывного математического образования подготовил перечень 500 лучших образовательных организаций, которые продемонстрировали высокие результаты в 2016-2017 учебном году.

В список попали девять школ Краснодарского края. Это гимназии № 25, 36, 69 и 92, а также лицей № 90 и СОШ № 101, расположенные в Краснодаре, новороссийская СОШ № 40, СОШ № 9 Лабинска и Технико-экономический лицей Новороссийска.

Образовательным учреждениям Кубани не удалось попасть в топ-25, сообщает РИА «Новости

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