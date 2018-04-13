Девять отелей в Краснодарском крае попали в черный список Ростуризма

Всего в список отелей, завышающих цены к ЧМ-2018, вошли 36 гостиниц.

По состоянию на 10 апреля, нарушения выявили в восьми регионах: девять — в Краснодарском крае, восемь — в Санкт-Петербурге, по семь — в Калининградской область и Москве, два — в Волгоградской области, и по одному в Ростовской, Самарской, Свердловской областях.

Из предыдущей версии черного списка остались семь гостиниц, три из них находятся Калининградской области, две — в Москве, по одному отелю из Волгоградской и Самарской областей, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Ростуризм 22 января первый раз опубликовал черный список российских отелей, завышающих цены на размещение в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. В него вошли два отеля в Сочи, по одному — в Геленджике, Анапе и Краснодаре. Цены в некоторых случаях были завышены на 260%.

Ростуризма 12 марта опубликовал обновленный список гостиниц, завышающих цены во время чемпионата мира по футболу. В него попали семь отелей на Кубани.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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