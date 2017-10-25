Девять регбистов «Кубани» вызвали в национальные сборные

Восемь игроков краснодарского клуба примут участие в Кубке наций в составе сборной России. Еще один регбист выступит за национальную команду Молдовы.

На сборы в Крымск отправились игроки Назир Гасанов, Тагир Гаджиев, Дмитрий Гриценко, Кирилл Губин, Магомед Давудов, Михаил Кудинов, Евгений Непейвода и Никита Скачко. Там они будут тренироваться до 7 ноября. После этого регбисты в составе сборной России вылетят на международный турнир в Гонконг.

В рамках соревнований Россия сыграет с Гонконгом, Кенией и Чили. Матчи пройдут 10, 14 и 18 ноября.

В Кубке наций примет участие еще один представитель «Кубани» — Вячеслав Титика. Он будет играть за сборную Молдовы. Его национальная команда проведет матчи против Голландии, Польши и Швейцарии, сообщает пресс-служба РК «Кубань».

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