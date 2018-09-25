Дежурить в Сочи на «Формуле-1» будут 170 медиков

К проведению Гран-при России «Формулы-1» Краснодарский край готов. Об этом журналистам сообщили на пресс-конференции в краевой столице.

Всем, кто решил провести выходные в Сочи, доехать до места действия не составит труда. «Ласточка» будет ходить в эти дни по летнему расписанию, то есть три раза в день. Увеличат и количество автобусов. Добираться до автодрома советуют именно на общественном транспорте — из-за малого количества парковочных мест.

«Порядка 110 автобусов будет задействовано в пиковый период времени. Кроме этого, будет организована — это нововведение — работа такси в более удобном формате. Специально приблизили место посадки и высадки такси к выходу из Олимпийского парка», — сказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексей Смаглюк.

Следить за здоровьем пилотов и болельщиков во время «королевских гонок» будут больше 170 медиков из Краснодарского края, Москвы и Санкт-Петербурга. Дежурить на автодроме врачи будут с раннего утра и до позднего вечера.

«Это люди, которые будут размещаться только в районе Олимпийского парка. То есть это сама трасса, это все трибуны, это организованный медицинский центр, который находится в непосредственной близости от трассы — в полминуты доступности от скорой помощи в случае любого медицинского неприятного события на трассе, это автомобили скорой помощи, это два вертолета», — отметил главный врач Больницы скорой медицинской помощи Краснодара Николай Босак.

Гран-при России «Формулы-1» пройдет с 27 по 30 сентября в Сочи. Состязаться в скоростях будут 20 лучших гонщиков планеты.

Ажиотаж вокруг «Формулы-1» в Сочи по традиции небывалый. Любители «королевских гонок» с нетерпением ждут заездов, а букмекеры уже предсказали победителя Гран-при России. Первым на финише ждут лидера этого сезона англичанина Льюиса Хэмилтона. Кстати, представитель Британии уже дважды выигрывал на сочинском автодроме в 2014 и 2015 годах. Серьезную борьбу ему должен навязать еще один звездный гонщик — Себастьян Феттель. Немец немного отстает в прогнозах, поэтому эксперты считают, что шансы у этих спортсменов практически равны. Третье место на подиуме, но уже с большим отставанием, должен завоевать финский гонщик Валттери Боттас. Он выиграл Гран-при России в прошлом году.

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