Диана Пожарская заразилась коронавирусной инфекцией

Актриса Диана Пожарская в свой 30-летний юбилей сообщила в интервью ФАН, что заразилась коронавирусной инфекцией, пишет cdnv.ru. Стоит отметить, что актриса вместе со своим супругом, актером Иваном Янковским, находится на самоизоляции. По словам Пожарской, они с мужем находятся на карантине, поэтому их день рождения пройдет в таком формате.

Он добавил, что в целом все хорошо и попросил пожелать ему здоровья. Актриса участвовала в таких фильмах, как «Отель Белград», «Отель Элеон», «Чемпион мира», в которых она снялась вместе с Иваном Янковским. Подчеркнем, в конце 2021 года стало известно, что Диана Пожарская и Иван Янковский тайно поженились. Пара пришла с кольцами на премьеру фильма «Чемпион мира». Янковский рассказал, что они с Дианой давно женаты.