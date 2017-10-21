Диана Шалжиян из Горячего Ключа прошла в третий этап проекта «Голос»

Жительница Краснодарского края 20 октября приняла участие в этапе «Поединки» в музыкальном шоу на федеральном канале.

Соперницей 25-летней Дианы Шалжиян стала 21-летняя жительница Северной Осетии Олика Громова. Девушки исполнили песню «Хорошие девчата» из фильма «Девчата». Это композиция впервые прозвучала в проекте «Голос».

По окончании выступления наставник Леонид Агутин принял решение оставить на проекте певицу Горячего Ключа. Однако Олика Громова не покинула «Голос», ее забрал в свою команду Александр Градский.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на слепых прослушиваниях Диана Шалжиян исполнила песню Spain в версии Эла Джерро. Во время выступления к ней повернулись трое из четырех наставников шоу. Однако девушка выбрала Леонида Агутина.

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