Динскому району исполнилось 57 лет

День рождения отметили большим спортивным шествием.

Станица, с которой все начиналось, старше — ей 224 года. Но солидный возраст — только в документах. Современным и развивающимся район делают люди.

Воспитанники спортшкол и секций показали элементы своего искусства. Эстафету в шествии подхватили трудовые коллективы сельских поселений.

«Район стал спортивным. Мы ставим приоритет на спорт. Здоровый, сильный человек может что-то творить и вершить», — сказал глава Динского района Сергей Пономарев.

Ставку в Динском районе делают не только на здоровый образ жизни, но и на промышленность. Более 200 предприятий успешно строят бизнес на этой территории. Производят стеклопакеты, мебель, трубы, одежду и даже огромные компрессорные установки. Все это было представлено на выставке. Особый интерес в экспозиции достижений вызвала фермерская продукция. Ломились от разнообразия блюд столы и в куренях. В Комсомольском парке устроили соревнование — кто вкуснее накормит гостей.

На праздновании угодили всем гостям. Поздравили жителей Динского района популярные исполнители. Затем станичное небо озарил фейерверк.

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