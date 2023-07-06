Дипломаты посоветовали россиянам не ездить в Германию на машинах с местными номерами

Дипломаты посоветовали россиянам не выезжать в Германию на автомобилях с местными номерными знаками.

«Сотрудники посольства германских таможенных органов конфисковали у российских граждан автотранспортные средства, зарегистрированные в РФ и временно ввезенные в Германию для личного пользования или транзитом. Известно о случаях изъятия”, – говорится в сообщении дипмиссии.

Германская таможня может задерживать автомобили в соответствии с Законом “О внешней торговле” и территории стран ЕС. На основании правил Совета ЕС о санкциях, которые запрещают продажу и ввоз ряда товаров, в том числе автомобилей