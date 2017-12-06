Директор ЦСП по боксу Сергей Водопьянов: во всех муниципальных образованиях есть школы бокса

Один из самых техничных спортсменов в истории российского бокса рассказал об успехах кубанцев и о предстоящих турнирах.

«Мы довольно хорошо выступили в этом году во всех возрастных категориях. По младшим юношам было пять золотых медалей европейского качества. Девушки поехали на Европу и завоевали четыре медали.

Во всех муниципальных образованиях есть свои школы, где мы отбираем сборную команду, приглашаем их непосредственно сюда и наблюдаем за ними. За счет этого получается такой результат.

В этом году осталось не так много соревнований. Мастерский турнир пройдет с 12 по 17 декабря. Возможно, мы проведем в этом году еще, сформируем список сборных среди юниорских возрастов, девочек, девушек и женщин», — сказал директор Центра спортивной подготовки по боксу Сергей Водопьянов.

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