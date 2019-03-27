Директор ДК в станице Ленинградской сама себе выписала премию

Возбудили уголовное дело о присвоении средств.

Следствие установило, что 48-летняя директор муниципального учреждения, используя свое служебное положение, издала и подписала приказ о начислении себе премии. Дополнительные выплаты к окладу она получала несколько месяцев подряд, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Общий ущерб составил более 70 тыс. рублей. Возбудили уголовное дело.

В настоящее время женщине предъявили обвинение. Она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Женщине грозит до шести лет свободы.