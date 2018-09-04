Директор краснодарского медколледжа вымогал у студента деньги

Его противоправную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Установили, что директор Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Краснодарский краевой базовый медицинский колледж» вымогал у студента одного из учебных учреждений Краснодара деньги за содействие в его переводе на бюджетную форму обучения в медучреждение.

Злоумышленника задержали сотрудники УФСБ при получении денег, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

Материалы дела передали в СУ СК России по Краснодарскому краю для принятия процессуального решения.

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