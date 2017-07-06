Директор КТТУ покинул свою должность

Иван Полухин написал заявление об увольнении с должности руководителя Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления.
Эту информацию интернет-порталу «Кубань 24» подтвердили в пресс-службе администрации Краснодара.
Кто будет исполнять обязанности директора КТТУ, пока не уточняется.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», Ивана Полухина назначили директором Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления 3 марта.
До Полухина предприятие возглавлял Алексей Князев. Он написал заявление об увольнении с должности по собственному желанию в январе.
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