Директор КТТУ покинул свою должность

Иван Полухин написал заявление об увольнении с должности руководителя Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления.

Эту информацию интернет-порталу «Кубань 24» подтвердили в пресс-службе администрации Краснодара.

Кто будет исполнять обязанности директора КТТУ, пока не уточняется.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Ивана Полухина назначили директором Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления 3 марта.

До Полухина предприятие возглавлял Алексей Князев. Он написал заявление об увольнении с должности по собственному желанию в январе.

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