Директор «Орленка» подвел итоги Президентских спортивных игр

Александр Джеус заявил, что эти игры помогают детям со всей страны показать свои таланты и начать профессиональную карьеру в спорте.

С 9 по 26 сентября в ВДЦ «Орленок» проходили VI Президентские спортивные игры. Участие в них приняли 1,6 тыс. школьников из 80 субъектов РФ в возрасте 12-13 лет.

«Игры являются очень ярким и показательным мероприятием по пропаганде и приобщению детей к здоровому образу жизни, популяризации массового спорта. Многие ребята впервые сталкиваются с серьезным тренировочным процессом и подготовкой к играм уже на уровне своего региона, для таких детей это особенно значимо и дорого. Это одна из ключевых целей игр — приобщить ребенка к здоровому образу жизни и принятию ценностей спорта», — сказал Александр Джеус.

Он также рассказал о модернизации спортивных объектов «Орленка».

«Модернизация идет постоянно. Мы стремимся к тому, чтобы наши спортивные площадки отвечали всем современным требованиям спортивной безопасности. На принципах государственно-частного партнерства прошла реконструкция спортивных сооружений стадиона, планируется строительство большого спортивного ядра для комплекса детского лагеря «Олимпийский». При этом действующая инфраструктура поддерживается в рабочем состоянии и готова принимать соревнования любого уровня», — рассказал директор «Орленка» в интервью ТАСС.

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