Директор телерадиокомпании «НТК» Александр Палазов стал победителем конкурса «Триумф»

Церемония вручения наград прошла 12 апреля в краснодарском театре Драмы.

Конкурс, который два года назад учредил еженедельник «Юг Times», рассказывает истории успешных кубанцев и награждает лучших. В этом году в финал вышли 40 участников в 12 номинациях.

В медиапроекте «Герои нашего времени» финалисты рассказывали, как добились успеха в своей области. Среди победителей — генеральный директор телеканала «Кубань 24» Александр Палазов. Он стал лучшим в номинации «Прорыв в медиа». Александр Палазов прошел путь от корреспондента до руководителя крупнейшей на юге России телерадиокомпании.

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