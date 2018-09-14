Директора двух кубанских школ стали финалистами всероссийского конкурса

В министерстве просвещения РФ подвели итоги конкурса «Лучший директор школы — 2018».

Директор школы № 1 имени З. Я. Лавровского станицы Ленинградской Наталья Баева стала призером всероссийского конкурса, а директор школы № 5 имени В. И. Данильченко из станицы Стародеревянковской Наталья Веретенник — его лауреатом.

Конкурс проводится с 2010 года. За восемь лет в нем приняли участие более 3 тыс. 500 руководителей школ из 83 регионов России, сообщает пресс-служба краевого министерства образования, науки и молодежной политики.

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