Директора компании-инвестора «Азов-Сити» заподозрили в мошенничестве

Следственные органы Республики Татарстан 15 марта задержали директора ООО «Роял Тайм Групп» Елену Леушину.

Ее задержание было в рамках расследования уголовного дела в отношении председателя правления ПАО «Татфондбанк», депутата Государственного совета Республики Татарстан Роберта Мусина, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере. Леушину подозревают в причастности к совершению преступления.

По версии следствия, в августе 2016 года сотрудники ПАО «Татфондбанк» для получения кредита и последующего хищения денег предоставили в Центробанк ложные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Впоследствии полученные кредитные 3 млрд рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций ПАО «Татфондбанк».

Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

«Роял Тайм Групп» — один из резидентов в игорной зоне «Азов-Сити». Компания построила в игорной зоне три очереди казино общей площадью 11 тыс. 700 кв. м и гостиницу на 90 номеров, потратив около 2,3 млрд рублей, передает РБК.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», инвесткомпания «Роял Тайм Групп» в мае 2015 года приостановила работу по новым проектам в игорной зоне «Азов-Сити» в Щербиновском районе.

«Роял Тайм Групп» планировала до 2018 года вложить в «Азов-Сити» 10 млрд рублей еще в два комплекса с отелями и казино. В мае 2016 года указом президента РФ Владимира Путина работа «Азов-Сити» была продлена до 1 января 2019 года, затем игорная зона будет ликвидирована.

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