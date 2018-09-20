Директора школ Геленджика и двух городов Греции договорятся о сотрудничестве

На курорт в начале следующей недели прибудет делегация из городов Салоники и Катерини в составе 21 человека.

В 2016 году школьники Геленджика в рамках перекрестного года российской и греческой культуры начали осваивать новый язык. Сначала занятия проходили во внеурочное время как факультативные, а в 2017 году в семи школах муниципалитета более 200 детей начали изучать греческий как второй иностранный. В этом учебном году их количество увеличилось уже до 652 человек, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Геленджика.

Методическую и материальную поддержку школам муниципалитета оказывает городская национально-культурная общественная организация «Геленджикское общество греков».

Чтобы укрепить двусторонние связи между городами двух стран в образовательной сфере, в апреле директора школ России и Греции подписали протоколы о намерениях сотрудничества.

В рамках предстоящего визита греческая делегация посетит общеобразовательные учреждения Геленджика, Греческий культурный центр, Центр развития творчества детей и юношества.

Центральным событием визита станет церемония подписания договоров о сотрудничестве. Это поможет дальнейшему распространению как греческого языка в школах России, так и русского языка в общеобразовательных учреждениях Греции.

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