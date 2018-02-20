Директором департамента транспорта Краснодара стал Владимир Архипов

На 49-м заседании гордумы депутаты поддержали кандидатуры, представленные на должности директоров двух департаментов.

Директором департамента муниципальной собственности и городских земель назначили Александра Нарижного, директором департамента транспорта и дорожного хозяйства — Владимира Архипова.

«Александр Нарижный работал в Западном внутригородском округе в должности первого заместителя главы, успешно справлялся с обязанностями. Это достойная кандидатура. Надеюсь, в должности директора важного для Краснодара департамента муниципальной собственности и городских земель он сможет выстроить эффективную работу», — сказал мэр Краснодара Евгений Первышов.

Александр Нарижный окончил Кубанский государственный университет, является кандидатом юридических наук. Более десяти лет он служил в ГУ МВД России по Краснодарскому краю. До недавнего времени работал первым заместителем главы администрации Западного округа.

Ранее департамент муниципальной собственности и городских земель возглавляла Оксана Ковалева. Ее уволили с должности директора по собственному желанию.

Владимир Архипов ранее занимал должность исполняющего обязанности директора департамента транспорта и дорожного хозяйства. До этого он работал заместителем директора департамента транспорта, организации дорожного движения и охраны окружающей среды, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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