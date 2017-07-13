Директором КТТУ временно назначили Геннадия Фролова

Предыдущий руководитель управления покинул свой пост в начале июля.

«Распоряжением администрации Краснодара с 12 июля главный инженер Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления Геннадий Фролов временно переведен на должность директора предприятия», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе КТТУ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Иван Полухин в июле написал заявление об увольнении с должности руководителя Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления. Он занимал этот пост с 3 марта. До Полухина предприятие возглавлял Алексей Князев, который покинул должность директора по собственному желанию в январе.

В гордуме в ближайшее время рассмотрят вопрос о выделении субсидий на погашение долгов КТТУ. В настоящее время общая сумма задолженности предприятия составляет около 800 млн рублей, в замене или обновлении сейчас нуждаются 144 трамвая. На встрече мэра с коллективом управления объявили, что сокращение сотрудников предприятия остановлено.

Ранее заместитель главы города Евгений Зименко заявил, что проблемы КТТУ копились годами, «одним махом» ситуацию на предприятии не исправить.

Материал об одном дне из жизни Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления смотрите здесь.

Вернуться на ленту

Источник