«Директором школы Кубани — 2017» стала педагог из Ленинградского района

Торжественное закрытие краевого конкурса «Директор школы Кубани» прошло 17 февраля. Участниками соревнований стали лучшие директора районов.

Конкурс проводили краевое министерство образования, науки и молодежной политики, Профсоюз работников народного образования и науки РФ и Институтом развития образования.

Конкурс проходил в три тура: «Директор-тактик», «Директор-аналитик», «Директор-стратег». Конкурсанты готовили эссе «Размышляя над планом работы школы», видеоролики о своих достижениях в управлении школой, мастер-класс по проведению педагогического совета, защищали образовательный проект и обсуждали за круглым столом вопрос «Современно ли наше образование сегодня?».

По итогам трех туров жюри выбрало победителя. Им стала директор школы № 12 имени С. Н. Кравцова Ленинградского района Елена Плохотнюк. Она учит детей уже 24 года, руководит школой — семь лет.

Призерами конкурса стали директор школы № 5 Геленджика Вера Чернышева и директор школы № 89 Сочи Наталиа Лашаури. Лауреатами — директор школы № 2 Ейского района Екатерина Ратникова, директор школы № 6 Староминского района Ильдар Беляев и директор школы № 2 Успенского района Ольга Борзенко.

Победитель, призеры и лауреаты награждены почетными грамотами министерства образования, науки и молодежной политики края и профсоюза работников народного образования и науки, а также премиями и подарками, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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