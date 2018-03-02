Дирижер Владимир Понькин впервые проведет в Краснодаре открытый мастер-класс

Он пройдет в Муниципальном концертном зале органной и камерной музыки 11 марта.

Участниками мастер-класса станут музыканты камерного «Премьер-оркестра», дирижеры Даниил Червяков и Максим Журавлев. В качестве слушателей приглашаются все желающие, в том числе студенты Краснодарского музыкального колледжа имени Н. А. Римского-Корсакова. Вход свободный.

Также Владимир Понькин 14 марта даст концерт с Кубанским симфоническим оркестром. В программе прозвучат «Академическая увертюра» И. Брамса, Симфония № 1 Э. Элгара, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

Владимир Понькин — народный артист России, дважды лауреат национальной театральной премии «Золотая маска», художественный руководитель Кубанского симфонического оркестра.

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