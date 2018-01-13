Дивизион ЗРК С-400 в Севастополе обеспечит защиту Крыма и части Кубани

Расчеты зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф» заступили на боевое дежурство на мысе Фиолент 13 января.

«С этой минуты вы оснащены этим мощным оружием, заступаете на боевое дежурство по противовоздушной обороне. Вы будете обеспечивать защиту с воздуха населения Крыма, особо важных административных, промышленных и транспортных объектов не только на нашем российском полуострове, но и на значительной части территории Краснодарского края», — сказал командующий Четвертой армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.

Он отметил, что время развертывания комплекса в боевое положение составляет менее пяти минут. По его словам, ЗРК С-400 является оружием защиты.

В январе 2017 года первый дивизион С-400 развернули в районе Феодосии. Новый, второй дивизион зенитно-ракетного комплекса С-400, дислоцированный в Севастополе, в первую очередь будет контролировать воздушное пространство над Чонгаром и Армянском на границе с Украиной, сообщает РИА «Новости».

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