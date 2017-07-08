Дивизию ВДВ в Новороссийске пополнили около 350 новобранцев

В течение месяца с солдатами проведут курс общевойсковой подготовки.

Новобранцев обучат азам военной службы, основам строевой, тактической, инженерной, огневой подготовки. Молодые бойцы впервые выполнят упражнения учебных стрельб из автомата АК-74. После этого в торжественной обстановке они примут военную присягу.

В 7-ю десантно-штурмовую (горную) дивизию, которая находится в Новороссийске, прибыли новобранцы из десяти субъектов РФ.

Для размещения солдат в военных городках соединения подготовили казармы, обновили учебно-материальную базу для проведения занятий, провели дополнительную комплектацию медпунктов.

Военные психологи провели анкетирования и тестирования с помощью автоматизированных рабочих мест. По результатам специалисты выработают индивидуальные рекомендации командирам подразделений для работы с личным составом, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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