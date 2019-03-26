Дизайнер из Новороссийска показала «казачью моду» в Москве

Дарья Тельтевская представила свою коллекцию одежды на Неделе моды.

Студия одежды в этностиле «Велик День» в марте приняла участие в «Неделе моды в Москве. Сделано в России». Модели одежды от Дарьи Тельтевской открывали показ дня.

Супруг Тельтевской помогает ей в популяризации казачьих традиций и народного костюма. Решение принять участие в мероприятии было принято за неделю: изначально мужа не внесли в список участников, и осталось мало времени на подготовку.

По словам Дарьи Тельтевской, на мероприятии присутствовали такие звезды, как Валентин Юдашкин и Виктория Андреянова, пишет «Наша газета Новороссийск».

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