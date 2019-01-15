Для краснодарцев проведут бесплатные экскурсии по патриотическим местам

С 23 января по 23 февраля туристско-информационный центр проведет две бесплатные экскурсии патриотической тематики.

Тематические экскурсии пройдут в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы в течение месяца. Они будут проводиться совместно с Краснодарской общественной организацией ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Экскурсионные программы рассчитаны на жителей и гостей Краснодара, организованные группы учащихся старших классов школ, студентов, представителей общественных организаций, рассказала директор МКУ «Туристско-информационный центр» Краснодара Марина Шарапова.

Патриотическая пешеходная экскурсия «Пылающий адрес войны» рассчитана на два часа. Экскурсионная программа включает посещение Площади Победы на Постовой, памятника воинам-освободителям Краснодара, Пушкинской площади, Краснодарской краевой детской библиотеки имени братьев Игнатовых, сквера имени Г. К. Жукова, мемориальной арки «Ими гордится Кубань».

Вторая экскурсионная автобусно-пешеходная программа — «Великим датам нет забвенья» длится три часа. Маршрут экскурсии пройдет по памятным местам города с посещением памятника воинам-освободителям Краснодара, мемориального комплекса кубанцам, погибшим в борьбе за Родину, памятника защитникам Пашковской переправы, Чистяковской рощи, памятника 13 тыс. краснодарцев — жертвам фашистского террора, площади Памяти Героев, где расположен Вечный огонь.

Участие — по предварительной записи, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.