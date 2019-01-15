Для перехода Кубани на цифровое телевидение выделят около 90 млн рублей

Предварительные подсчеты огласила заместитель руководителя департамента информационной политики края Мария Курдюкова на заседании в ЗСК.

По ее словам, уже составлен список находящихся вне зоны охвата «цифрой» населенных пунктов, разработан законопроект о дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с переходом на цифровое телерадиовещание. Курдюкова отметила, что сейчас проект закона находится на стадии согласования во всех профильных ведомствах.

«По предварительным подсчетам в краевом бюджете на эти мероприятия необходимо предусмотреть 89,7 млн рублей», — заявила она.

По данным замминистра труда и соцразвития края Алексея Голика, сейчас на субсидии от края претендуют 79 тыс. малоимущих семей. Из них 3 тыс. семей проживают в районах, в которых из-за сложного рельефа без спутниковых антенн не обойтись. Среди этих категорий граждан проводится анкетирование, главный вопрос которого касается года выпуска телевизора, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЗСК.

«Люди, купившие приставку в 2018 году, и приобретавшие ее в 2019-м, должны находиться в равных условиях получения единовременной выплаты. Это бремя расходов малообеспеченные жители края не должны нести», — заявил первый вице-спикер кубанского парламента Николай Гриценко.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России Владимир Путин на пресс-конференции 20 декабря 2019 года рассказал о работе по переходу ТВ на цифровое вещание.

Для просмотра программ с 1 января 2019 года потребуется телевизор, выпущенный не позднее 2013 года и поддерживающий формат DVB-T2, или цифровая приставка к старой технике. Аналоговое эфирное вещание продолжится в городах численностью больше 100 тыс. человек. На Кубани не придется покупать новое оборудование жителям Краснодара, Сочи, Новороссийска и Армавира.

Правительство России утвердило отключение аналогового телевещания к лету 2019 года. Замглавы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин сказал, что региональные телеканалы могут получить «окна» для вещания на ОТР.

В июне 2019 года Кубань перейдет на цифровое телевещание. Краснодарский край определили в третью волну отключения. Отключение аналогового телевещания произойдет на всей территории края единовременно. Жители региона могут обратиться с вопросами на федеральную горячую линию РТРС по телефону: 8-800-220-20-02.

В России начали дорожать цифровые телевизионные приставки.