Для абитуриентов, желающих получить высшее образование, предусмотрен ряд других льгот.

<img src="/wp-content/uploads/2023/09/f53636798d5c6bc59f4623b8a546eb17.jpg" title="Еще ряд льгот предусмотрен для абитуриентов, желающих получить высшее образование" alt="Кто желает получить высшее образование "Количество заявителям предоставляются другие льготы" , следующим лицам:

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​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​Абитуриентам, имеющим ниже проходного балла по выбранному направлению образования первого бакалавриата на платно-контрактной основе, предоставлена ​​возможность обучения на дифференцированной платно-контрактной основе по выбранному первому бакалавриату сфера образования.