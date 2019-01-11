Как получить деньги на реализацию социальных проектов, расскажут 11 января в краевом департаменте внутренней политики.
Основной темой семинара станет конкурс на получение грантов. Он стартовал в декабре. Общественников обучат работе с документами и помогут правильно сформировать заявку. Приоритет за начинаниями, которые будут способствовать развитию здравоохранения, образования, улучшению экологии, а также проектами в области культуры, патриотического воспитания и пропаганды спорта.
В прошлом году общественников субсидировали на сумму больше 16 млн рублей.
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