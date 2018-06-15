Для болельщиков ЧМ-2018 разработали туристические карты

15 июня в 13:55

Сервис содержит карты коротких туристических пешеходных маршрутов для каждого из 11 городов, в которых проходит чемпионат мира по футболу.

Программу разработали ученые Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО). Карты составляла компьютерная система. Достопримечательности выбраны при помощи определенного алгоритма. Программа учла не только официальные данные, но и мнение путешественников в соцсетях.

Сервис минимизирует требуемое время на переход или переезд из одной точки маршрута в другую. Благодаря такому подходу болельщикам удастся посетить как можно больше интересных мест. Скачать «типовые» маршруты можно на сайте вуза. Подготовить новые версии направлений каждый в силах самостоятельно. В них будут учитываться интересующие фанатов темы в истории города.

На карте каждого города отмечено не более 15 достопримечательностей, при этом у каждого места есть своя историческая ассоциация. Например, на карте Сочи объекты выделены разными цветами, и каждый цвет соответствует определенной тематике: «Дача», «Олимпийские игры», «Природа». То есть сразу показывается причастность туристических мест к каким-либо событиям или историческим личностям, которые наиболее всего известны мировой общественности. У каждой точки на карте есть описание, составленное на основе общедоступной информации, сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

За событиями чемпионата следят журналисты «Кубань 24», а также внештатный корреспондент телеканала английский бульдог Буч, который в эфире предсказал победу сборной России в матче против Саудовской Аравии. Россияне 14 июня в первом матче ЧМ разгромили Саудовскую Аравию со счетом 5:0.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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