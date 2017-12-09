Для детского сада в Музыкальном районе Краснодара изменят назначение участка

Постановление о внесении изменений в генеральный план Краснодара в части земельного участка по улице Московской, 112/1 подписал глава краевого центра Евгений Первышов.

На этой территории планируют построить детский сад.

«Несколько этапов на пути к строительству на этом земельном участке детского сада уже пройдены. Здание и участок переданы муниципалитету, поставлены на кадастровый учет как муниципальная собственность. Теперь необходимо внести изменения в генеральный план. Это важно, потому что сейчас участок находится в производственной зоне, в которой запрещено строить образовательные учреждения. Самым целесообразным решением будет перевод этого участка в единую зону с рядом расположенными земельными участками — зону многоэтажной жилой застройки, где строительство дошкольных учреждений является одним из основных видов использования. Сразу после внесения изменений целевое назначение участка в кадастровых документах будет также изменено — для строительства дошкольного учреждения», — рассказала заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Надежда Панаетова.

Указанный земельный участок занимает площадь более 4 тыс. кв. метров, которой достаточно для размещения здесь отдельно стоящего детского сада, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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