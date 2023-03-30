Для Эмомали Рахмана был приготовлен подарок-сюрприз

Март 29 Президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретился с детьми-сиротами городов и районов Согдийской области за праздничным столом. В конце встречи детям были вручены подарки – комплект одежды, книги, сладости, а также деньги.

После этого глава государства принял участие в открытии нового детского сада «Бахор» на 240 мест. Инициатором строительства этого дошкольного образовательного учреждения является правительство страны. После этого Эмомали Рахман отправился на церемонию открытия предприятия по производству ковров на ковровой фабрике «Кайраккум». Ковер изготовлен работниками этого комбината.