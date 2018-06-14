Для гостей ЧМ-2018 на Кубани подготовили пивные дегустации

О туристических возможностях Краснодарского края журналистам рассказал министр курортов края Христофор Константиниди.

Для гостей приготовили сотни экскурсионных маршрутов и даже «Гастрономическую карту Кубани». В меню есть множество блюд: от шашлыка до десертов в форме мяча. Стритфуд-фестивали национальных кухонь примут все города-участники чемпионата. В Сочи площадку для кулинарных шедевров выделили в Олимпийском парке.

«На площадке фестиваля в Сочи мы представим не только черноморскую, но и балтийскую кухню из Калининграда, волгоградскую кухню, а также осетинские пироги, бурятские бузы и перепечи из Удмуртской Республики», — рассказала координатор проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова.

Гости края могут оценить кубанские вина. Специальные маршруты по всему региону были разработаны в преддверии спортивного праздника. Гостям в Сочи покажут более 120 достопримечательностей. Среди них — русский Диснейленд, скай-парк, чайные домики, олимпийские спортивные объекты. Обзорные экскурсии по городам-участникам FIFA будут проходить на русском и английском языках.

«Мы действительно подготовили обширную программу. Это экскурсионные маршруты. Мы выбрали отдельно самые лучшие. Порядка 20-30 в каждом городе. Самые лучшие мы выбрали для того, чтобы можно было проще и оперативнее выбрать нашим гостям», — сказал министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди.

В ожидании гостей находятся и пляжи Кубани. Сегодня это 100 км обустроенных береговых зон. До 2019 года на каждой появится Wi-Fi.

Прошедший год стал рекордным для Краснодарского края, регион посетили более 16 млн туристов. Все больше гостей выбирают отдых по системе «все включено».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Краснодарский край стал пилотным регионом в реализации проекта «Гастрономическая карта России».

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