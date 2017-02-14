Для гостей инвестфорума в Сочи проведут развлекательные мероприятия

Российский инвестиционный форум в Сочи начнется 27 февраля, однако участников будут ждать заранее. С 25 февраля для гостей будет работать развлекательная программа.

Сотрудникам компаний предложат посоперничать в ловкости и силе. В спортивном комплексе Александра Карелина корпоративные игры будут проходить с утра до вечера. Проверить коллег на выносливость можно и на следующий день. Для этого на трассе «Формулы-1» пройдут корпоративные забеги. Преодолеть дистанцию в 5, 11 или 22 км будет предложено в компании известных политиков и бизнесменов.

Тех, кто предпочитает экстремальный отдых, будут ждать аттракционы в «Сочи Парке». Для любителей классической музыки в Зимнем театре выступит Всероссийский юношеский симфонический оркестр под руководством Юрия Башмета. Вечером 27 февраля пройдет теннисный турнир, на котором можно будет не только поиграть, но и установить деловые контакты.

Освещать главное деловое событие России будут десятки телекомпаний, газет, интернет-порталов. В главном медиацентре будет работать и выездная студия канала «Кубань 24». Оперативная информация, прямые включения и интервью с экспертами будут выходит в эфир каждый час, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Российский инвестиционный форум, который пройдет в Сочи, Краснодарский край в феврале привезет более 500 проектов.

Программа культурных и спортивных мероприятий Российского инвестиционного форума — 2017

25 февраля

«Сочинские корпоративные игры» — спортивный комплекс Александра Карелина

26 февраля

Легкоатлетический забег — трасса «Формулы-1»

Экстремальный отдых — тематический парк «Сочи Парк»

Гала-концерт Х Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета — Зимний театр

27 февраля

Теннисный турнир — спортивный комплекс Александра Карелина

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