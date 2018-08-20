Для измерения роста новичка ПБК «Локомотив-Кубань» не хватило высоты стойки

Игроки команды 20 августа начали проходить медосмотры в Краснодаре.

«Все идет по плану, но к замеру роста Мустафы Фалля медики оказались не готовы (218 см роста). У специальной стойки просто не хватило разметки! Пришлось дополнительно прикладывать линейку», — написали на странице клуба во «ВКонтакте».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», игрок сборной Франции Мустафа Фалль перешел в ПБК «Локомотив-Кубань» в июле.

Первый домашний матч сезона команда проведет 5 октября против «Зенита».

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