Для Каракалпакстана будет разработана 7-летняя программа, содержащая пять стратегических целей

Представитель Шавката Мирзиёева, кандидата в Президенты Республики Узбекистан от Демократической партии предпринимателей и деловых людей по Чимбойскому району Движение предпринимателей и деловых людей № 5 в Республика Каракалпакстан Байрамбай Отемуратов встретился с избирателями. Представитель представил предвыборную программу кандидата и цели, которые кандидат отметил в ходе встречи с каракалпакскими избирателями.

В частности, будет представлена ​​семилетняя программа, содержащая пять стратегических целей для Республики Каракалпакстан. будет установлено, в том числе в общей сложности 25 более одного миллиарда долларов, как ожидается, будет выделено. К 2030 году экономика региона удвоится до 160 миллиардов долларов. ВВП на душу населения будет увеличен с нынешних 2200 долларов до 4000 долларов. В результате этого Узбекистан обязательно войдет в число «стран с доходом выше среднего».

Было признано, что все пять приоритетных целей, выдвинутых на совещании, являются человеческим фактором, для его комфортная жизнь. Все выступавшие единогласно призвали поддержать кандидата Достопочтенного Шавката Миромоновича Мирзиёева, который всю свою жизнь и честный труд служит созданию основ Третьего Возрождения в нашем Новом Узбекистане.