Для краснодарцев проведут экскурсию, посвященную городскому голове Екатеринодара

Познавательная прогулка по историческим местам кубанской столицы приурочена к 175-летию со дня рождения Василия Климова, руководившего городом с 1877 по 1900 годы.

На бесплатной экскурсии гостям и жителям города расскажут об интересных фактах биографии этого градоначальника. Маршрут будет включать объекты, которые так или иначе связаны с жизнью и деятельностью Климова.

«За время его работы были открыты десятки школ, мужская и женская гимназии, больница на улице Красной. Он основал публичную библиотеку имени Пушкина, при нем были построены водопровод, электростанция и телефонная станция, появилась электрическая трамвайная линия, произошло это раньше, чем в Москве», — рассказала директор МКУ «Туристско-информационный центр» Марина Шарапова.

Экскурсия длится два часа. Ее маршрут пролегает от Городского сада до старого Сенного рынка. Начало экскурсии в 12:00. принять участие в ней можно по предварительной записи, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», также для краснодарцев с 23 января по 23 февраля организуют бесплатные экскурсии патриотической тематики.

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